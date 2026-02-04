La Lega Calcio Serie A in campo per Unhcr | testimonial Albertini Bergomi Weah e Kephren Thuram
La Serie A si mobilita per una raccolta fondi dell’Unhcr, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati. In campo ci saranno testimonial come Albertini, Bergomi, Weah e Kephren Thuram. L’obiettivo è aiutare i rifugiati e gli sfollati con coperte, vestiti caldi e altri aiuti che possono salvare vite. La partita di questo turno diventa anche una chiamata a sostenere chi vive in situazioni di emergenza.
In questo turno di Campionato la Serie A promuove la raccolta fondi dell’Agenzia Onu per i rifugiati - UNHCR “FERMA IL GELO” per fornire coperte abiti caldi e altri aiuti salvavita a milioni di rifugiati e sfollati. L’iniziativa vede tra i testimonial Demetrio Albertini, Giuseppe Bergomi, Khephren Thuram e Timothy Weah. L’inverno, in questo momento, mette a rischio la sopravvivenza di uomini, donne e bambini rifugiati in diversi Paesi del mondo. Non possiamo restare indifferenti. Mai come quest’anno, con la drastica riduzione dei fondi per gli aiuti umanitari, è fondamentale il sostegno di tutti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
