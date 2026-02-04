La Lega Calcio Serie A in campo per Unhcr | testimonial Albertini Bergomi Weah e Kephren Thuram

La Serie A si mobilita per una raccolta fondi dell’Unhcr, l’agenzia dell’Onu per i rifugiati. In campo ci saranno testimonial come Albertini, Bergomi, Weah e Kephren Thuram. L’obiettivo è aiutare i rifugiati e gli sfollati con coperte, vestiti caldi e altri aiuti che possono salvare vite. La partita di questo turno diventa anche una chiamata a sostenere chi vive in situazioni di emergenza.

