La gru del cantiere cede e precipita addosso alle auto in transito | le immagini riprese dalle dashcam delle macchine

Una gru a portale è crollata improvvisamente sulla strada a Wuhan, in Cina, colpendo alcune auto in transito. Le immagini riprese dalle dashcam mostrano il momento in cui la struttura si è spezzata e la caduta si è abbattuta sulle vetture. Per fortuna, non ci sarebbero state vittime, ma diversi veicoli sono stati danneggiati. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente e sullo stato della gru prima del crollo.

A Wuhan, in Cina, una gru a portale è crollata improvvisamente sulla strada colpendo alcune macchine. L’episodio è accaduto domenica 1 febbraio. La gru si trovava nei pressi della carreggiata perché erano in corso alcune operazioni di smantellamento alla stazione di Xinchun, lungo la linea 12 della metropolitana cinese. Le immagini impressionanti sono state catturate da diverse dashcam delle automobili che stavano transitando dov’è poi caduta la gru. In uno dei video si vedono le auto in coda che lentamente procedono sulla strada ristretta a una corsia, a causa dei lavori in corso. Il traffico scorre fino a quando la gru cede e si abbatte sul cofano di una vettura nera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La gru del cantiere cede e precipita addosso alle auto in transito: le immagini riprese dalle dashcam delle macchine Approfondimenti su Wuhan Cina Crolla gru in cantiere, è tragedia: morti e feriti. Le immagini atroci Un incidente in un cantiere in Thailandia ha causato il crollo di una gru, provocando vittime e feriti. Siviglia, il bagno chimico precipita dalla gru e si schianto in strada tra le auto La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Wuhan Cina Argomenti discussi: Senza stipendio da due mesi, operai su braccio gru del cantiere a Palermo; La gigantesca gru è stata rimossa dal cantiere dell’asilo; A rischio gli anziani che guardano i lavori. Ci sono gru enormi, serve una protezione; Cantieri in centro storico a Lodi, traffico bloccato in via Garibaldi per una gigantesca gru. La gigantesca gru è stata rimossa dal cantiere dell’asiloIl nuovo polo dell’infanzia di Pizzighettone è quasi pronto: rimossa la gigantesca gru, alta quasi cinquanta metri, installata ... msn.com Avellino: paura per la gru di un cantiere, scattano allerta e controlliAvellino, paura per una gru di un cantiere in via Vicolo Giardinetto. Scatta l'allarme. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino nella serata di ieri in Vicolo Giardinetto, a seguito di numerose ... ilmattino.it E ora il Nostro Team inserisce il Turbo Siamo a Santa Maria di Sala (VE), nel Cantiere Piovan, dove il lavoro procede secondo programma. Stato avanzamento lavori: n. 172 Pali FDP completati Test Impianto Geotermico completato Prove di Portata d - facebook.com facebook #CINEMA - Alla luce di quanto sta accadendo in #Iran in questi giorni, il film “Baran” di Majid Majidim che #Tv2000 manda in onda stasera alle 21.10, torna a parlare con una forza impressionante. Ambientato in un cantiere edile alla periferia di #Teheran, il fil x.com

