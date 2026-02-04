La giornata perfetta di Piera Fumarola al Teatro di Documenti

Piera Fumarola ha portato in scena al Teatro di Documenti uno spettacolo intimo e coinvolgente. La sua interpretazione ha catturato il pubblico, rendendo la giornata davvero speciale. Lo spettacolo, scritto e diretto dalla stessa Fumarola, ha lasciato tutti con un sorriso e qualche riflessione in più.

Cosa: Lo spettacolo teatrale La giornata perfetta, scritto, diretto e interpretato da Piera Fumarola.. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti di Roma, domenica 8 febbraio alle ore 16.. Perché: Un viaggio poetico e surreale nel mondo del clown Prilla, capace di trasformare gli imprevisti in pura magia.. Il teatro romano si prepara ad accogliere un evento che fonde la delicatezza del clown con la profondità della riflessione quotidiana. Domenica 8 febbraio, il suggestivo scenario del Teatro di Documenti ospiterà La giornata perfetta, una creazione originale di Piera Fumarola. L'opera si inserisce in quel filone del teatro di ricerca che vede nella figura del clown non solo un intrattenitore, ma un filosofo del gesto, capace di scardinare le certezze del pubblico attraverso l'ironia e lo stupore.

