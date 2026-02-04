Paola Di Benedetto torna a essere protagonista delle pagine di gossip con il suo look invernale. La sua giacca di montone è tra le più desiderate e imitate della stagione, tanto che sul mercato spuntano ormai diverse versioni low cost per copiare il suo stile. Nel frattempo, si vocifera di un suo possibile matrimonio con Raul Bellanova, che potrebbe ufficializzarsi nel 2026. La influencer continua a far parlare di sé, tra moda e vita privata.

Il 2026 si preannuncia ricco di sorprese per Paola Di Benedetto, prima su tutte il possibile matrimonio con Raul Bellanova. In attesa di indossare l’abito bianco, la conduttrice ha deciso di iniziare il 2026 sperimentando con una serie di outfit. I look mostrati da Paola su Instagram hanno tutti in comune un aspetto importante: sono cozy e glam, perfetti per affrontare al caldo e con stile le giornate che ancora ci separano dalla primavera. Tra gli outfit che ha suscitato il nostro interesse, però, ce ne è uno che parla di inverno in ogni centimetro di stoffa. Quello che la conduttrice ha definito “ weekend vibes ” ha come protagonista la giacca di montone. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La giacca di montone di Paola Di Benedetto è la più cool dell’inverno. 5 modelli low cost per replicare il look

Approfondimenti su Paola Di Benedetto

La giornalista ha notato come la giacca in pelliccia sintetica di Diletta Leotta sia diventata il capo più desiderato di questa stagione.

La giacca di montone è un capo classico e versatile per l’inverno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Paola Di Benedetto

Argomenti discussi: Shearling statement: il capospalla che cambia le tendenze 2026; Hermès, va in scena l’ultima sfilata di Veronique Nichanian; Discount giubbotto jeans pelo Clearance Calvin Klein Jeans Giubbotto Di Jeans Con Pelliccia Shearling Blu Esdemarca Store moda calzature e accessori migliori marche di scarpe e scarpe firmate; Il pile è meglio del cappotto, e questo inverno lo indossano tutte: i migliori da compare ora.

Il montone cambia pelle. 5 nuovi modelli di giacca shearling di tendenza adessoSi staglia alto tra le tendenze di stagione, e con le giornate sempre più rigide si appresta a sostituire cappotti e giubbotti di pelle. La giacca di montone stile aviatore, orlata di pelo shearling ... iodonna.it

Giacca di pelle con pelliccia: come abbinarla nell’Inverno 2024L’alternativa grintosa e audace al solito cappotto, infatti, unisce texture e ispirazioni differenti, dando vita a capi destinati ad attirare ogni sguardo. Dal sapore anni Settanta, ma dall’appeal ... iodonna.it

Cerimonia 2026 Hai un evento Nessuna ansia ti deve assalire MUSANI COUTURE Ha la soluzione giusta per te In Atelier da Le Spose Di Paola ti aspetta un Completo composto da pantalone , giacca e sotto giacca Ideale per la Mamma della Sposa - facebook.com facebook