La gelosia non attenua i reati di stalking e lesioni anzi potrebbe essere un’aggravante anche se c’è stato tradimento

La gelosia nata dalla scoperta di un tradimento non riduce la gravità dei reati di stalking e lesioni. Anzi, potrebbe anche aggravare la situazione, secondo le ultime interpretazioni della legge. La giustizia non fa sconti e sottolinea come il tradimento non possa essere usato come attenuante in casi di violenza e persecuzione.

La gelosia nata dalla scoperta di un tradimento non attenua la responsabilità penale per condotte di stalking e lesioni aggravate. Al contrario, secondo la Corte di Cassazione, si tratta di un sentimento "morboso", che rappresenta una forma di "espressione di supremazia e possesso" e che può addirittura integrare "l'aggravante dell'aver agito per motivi futili o abietti". Con questa motivazione – come riporta Repubblica – gli ermellini hanno respinto uno dei punti centrali del ricorso presentato dall'ex compagno di una donna residente a Milano, che aveva intrapreso una nuova relazione dopo la fine della convivenza.

