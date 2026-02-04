La squadra di Futsal torna a vincere con due partite di cuore. Ora si trova al terzo posto, a quattro punti dalla promozione diretta e a due punti dalla seconda posizione. La zona playoff è a portata di mano, con le squadre dalla seconda alla quinta posizione che si sfidano per i posti utili. La squadra punta alla salvezza, ma non si ferma qui: vuole continuare a migliorare e lasciare tutto sul campo.

Terzo posto a -4 dalla promozione diretta, due lunghezze di distanza dalla seconda posizione, piena zona playoff (dove saranno ammesse dalla seconda alla quinta classificata) e +11 dai playout considerando che l’obiettivo primario è sempre la salvezza per poi non lasciare nulla di intentato. È questo il patrimonio della Futsal Cesena dopo le due vittorie di fila a Reggio Emilia e con il Real Fabrica che hanno ridato slancio dopo una prima parte di torneo strepitosa (a lungo i bianconeri sono stati anche in vetta) e quattro ko consecutivi. "La squadra sta facendo quello che deve fare – spiega l’anima del sodalizio Paolo Ionetti –, le ultime vittorie in due match delicati e impegnativi sono state di cuore, forza per una squadra che ha mostrato una difesa attenta e all’altezza e di essere cinica in fase offensiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Futsal si è rilanciata: "Due vittorie di cuore"

Approfondimenti su Futsal Rilancio

Il Messina Futsal ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo 6-4 la Junior Domitia nella terza giornata di ritorno del campionato di Serie A2.

Dopo quattro vittorie di fila, il Messina Futsal ha subito una sconfitta in casa contro l’Eur.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Futsal Rilancio

Argomenti discussi: Conosci le squadre dei quarti di finale di UEFA Futsal EURO 2026; Futsal EURO 2026, è l’ora dei quarti di finale: a Lubiana c’è Italia-Spagna; La Futsal si è rilanciata: Due vittorie di cuore; Futsal, EURO 2026: Spagna, bis e clean sheet. La Slovenia si riscatta e s'avvicina ai quarti.

Calcio a 5, la partita si decide a 41 secondi dalla sirena: il Forlì batte e sorpassa il ParmaMartedì sera torna la Coppa Velez: Forlì, detentore del trofeo, esordisce nella competizione sul campo del Santa Sofia, in un derby che si preannuncia infuocato ... forlitoday.it

La Futsal Civitavecchia sfiora l’impresa: 3-3 ad Albano contro il Castel FontanaSabato arriva il fanalino di coda Mirafin al PalaDeAngelis Se il pari interno contro La Pisana era da valutare come una mezza sconfitta, quello di Albano contro il Castel Fontana rappresenta una quasi ... terzobinario.it