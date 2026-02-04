La fortuna torna in Umbria vince 20mila euro al Superenalotto

La fortuna torna a sorridere all’Umbria. Martedì 3 febbraio 2026, un giocatore ha centrato un

La fortuna fa di nuovo tappa in Umbria. Nel concorso di martedì 3 febbraio 2026, come riporta Agipronews, centrato un "5" al SuperEnalotto da 20.868,64 euro a Gualdo Tadino al Caffè Nuvolari lungo la via Flamina. E non è finita qui. Registrata anche una nuova vincita con il 10eLotto in Umbria. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 3 febbraio presso il punto vendita di Via Cristoforo Colombo a Umbertide, premio da 100mila euro grazie a un “8” Doppio Oro.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

