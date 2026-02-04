La fortuna torna in Umbria vince 100mila euro col 10eLotto

La fortuna torna in Umbria, dove un giocatore ha portato a casa 100 mila euro grazie a una schedina del 10eLotto. La vincita è avvenuta martedì 3 febbraio nel punto vendita di Via Cristoforo Colombo a Umbertide, con un “8” Doppio Oro. È una delle vincite più alte in regione negli ultimi tempi, e ora il fortunato si gode il premio.

Nuova vincita con il 10eLotto in Umbria. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 3 febbraio presso il punto vendita di Via Cristoforo Colombo a Umbertide, premio da 100mila euro grazie a un "8" Doppio Oro.

