La fobia comunista fa volare il Tg5

Nelle ore in cui Torino viene messa a ferro e fuoco da alcuni estremisti che spingono per un regime comunista, il Tg5 risponde con uno speciale dedicato alla Corea del Nord. La copertura suscita polemiche e molti si chiedono se il focus sulla dittatura asiatica sia in qualche modo collegato alla paura di un’ideologia comunista in Italia. Klaus Davi commenta la scelta come un esempio di come la tv si lasci trascinare da un clima di allarme e tensione.

Vi proponiamo Tele.raccomando la rubrica del piccolo schermo di Klaus Davi CHI SALE (Speciale Tg5) Nelle ore in cui Torino viene messa drammaticamente a ferro e fuoco da estremisti che auspicano di stabilire un regime comunista in Italia, fa il botto su Canale 5 uno Speciale del Tg5 dedicato alla Corea del Nord. Il bel reportage "Fuga da Pyongyang" di Alberto Cappato raccoglie testimonianze di chi è riuscito a fuggire, non senza difficoltà, dal regime di Kim Jong -un e fotografa pure le strategie del dittatore per dissimulare il clima repressivo agli occhi del suo popolo, con video propagandistici allegri e dalle musiche moderne che richiamano al K Pop della Corea del Sud o con lui che premia coreani meritevoli che si sono distinti.

