La fiamma olimpica attraversa Monza | orario di passaggio percorsi chiusi e zone interessate dal corteo

4 feb 2026

La fiamma olimpica è arrivata a Monza nel pomeriggio, attirando una folla di persone lungo il percorso. Le strade sono state chiuse e il corteo ha attraversato diverse zone della città, con i cittadini che hanno seguito con entusiasmo il passaggio. La giornata si conferma un momento importante per la comunità locale, che ha vissuto con emozione questa tappa della manifestazione.

La fiamma olimpica ha raggiunto Monza nel cuore della giornata, con un’arrivo che ha acceso l’attesa di migliaia di cittadini accalcati lungo il percorso. Alle 19.30 precise, dopo un viaggio che ha attraversato otto comuni della Brianza, la fiaccola è giunta in piazza Trento e Trieste, dove è stata accesa con solennità il braciere simbolo dei Giochi Milano-Cortina 2026. Il momento è stato l’apice di un percorso che ha visto la fiamma partire da Lissone, scendere per via Boito, poi attraversare le vie Pergolesi, Ramazzotti, viale Brianza e viale Regina Margherita, per poi svoltare in piazza Citterio, dove ha incrociato lo sguardo di centinaia di persone con occhi puntati verso il cielo, quasi a voler catturare il fuoco che, da secoli, viaggia tra i continenti portando con sé il sogno di un’unità universale attraverso lo sport. 🔗 Leggi su Ameve.eu

