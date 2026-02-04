La Fiamma di Agata | laboratorio di poetry therapy

Nel cuore della città, nasce un nuovo spazio di cura e creatività: La Fiamma di Agata. Si tratta di un laboratorio di poetry therapy ideato da Valentina Giua, che combina poesia, musica, respirazione e disegno per aiutare le persone a trovare equilibrio e serenità. Ogni settimana, i partecipanti si immergono in sessioni pratiche pensate per scoprire e condividere le proprie emozioni, lontano dai ritmi frenetici della vita quotidiana.

La Fiamma di Agata: il laboratorio di Poetry Therapy che accende la luce interiore. La Fiamma di Agata è un laboratorio esperienziale di poetry therapy ideato e condotto da Valentina Giua, formatrice e promotrice culturale, che unisce parola poetica, musica dal vivo, respirazione consapevole, disegno espressivo e scrittura creativa. L'iniziativa si svolgerà il 7 febbraio 2026 alle ore 16:30, nella Sala Sant'Agata del Palazzo della Cultura di Catania, all'interno del programma promosso dal Comitato per la Festa di Sant'Agata e dalle realtà culturali partner. Accanto a Giua, il compositore, performer e artista polistrumentista Fabio Costantino accompagnerà il percorso con interventi musicali dal vivo, creando un paesaggio sonoro che sostiene e amplifica l'esperienza emotiva dei partecipanti.

