La fiaccola accende la città ma spegne i negozi

La fiaccola olimpica fa parlare di sé a Monza, ma non in modo positivo. Mentre i cittadini si aspettavano un centro storico più vivace e colorato, molte vetrine restano spente e i negozi evidenziano un calo di clienti. L’arrivo simbolico della fiaccola non ha portato l’energia sperata, lasciando il centro in un’atmosfera più silenziosa e meno animata del previsto.

A Monza in molti si aspettavano che l'arrivo della fiaccola olimpica in occasione di Milano-Cortina 2026 coincidesse con l'"accendersi" della città, e in particolare del centro storico, dove i più erano certi di scorgere nelle strade e nelle vetrine delle attività commerciali striscioni, bandierine e addobbi vari per celebrare la traversata urbana e l'arrivo dei tedofori. Invece, fino a mezzogiorno di oggi, mercoledì 4 febbraio, negozi e strade sono apparsi piuttosto anonimi. A indicare l'arrivo della fiamma olimpica, solo gli autoarticolati in piazza Trento e Trieste, giunti per allestire la grande festa che dalle 17 darà vita a un vero e proprio villaggio olimpico urbano, con palco, iniziative e spettacoli e che culminerà alle 19.🔗 Leggi su Monzatoday.it

