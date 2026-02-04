la fantasia di marco carnesecchi

La fantasia nel calcio di Marco Carnesecchi si manifesta nella rapidità di pensiero e nell’istinto. Il portiere dimostra di saper leggere il gioco in anticipo, anticipando gli avversari e rendendo difficile il suo lavoro. La sua capacità di prevedere le mosse avversarie lo rende un protagonista in campo, sempre pronto a intervenire al momento giusto.

La fantasia nel calcio non è altro che velocità di ragionamento che si mescola all'intuito, insomma la capacità di vedere prima degli altri ciò che accadrà e di farlo accadere. Non è cosa da tutti. Anzi è prerogativa di pochi. Spesso, almeno una volta, giocavano con il dieci sulla parte posteriore della maglietta. La fantasia non è certo caratteristica dei portieri, o così almeno dicono i più con la sicumera di chi sa di non sbagliare. Eppure ci vuole fantasia, a volte, per diventare anche un buon portiere. Perché se è vero che gli ottimi portieri brillano per potenza fisica, per agilità, per velocità di reazione eccezionali, a volte un buon portiere può trasformarsi in un ottimo numero uno grazie alla fantasia, alla capacità di immediata comprensione di ciò che gli accade davanti e alla velocità di ragionamento e azione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Da due anni Marco Carnesecchi difende con sicurezza la porta dell’Atalanta, dimostrando di essere uno dei portieri più affidabili in Italia.

