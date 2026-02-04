Il dibattito intorno agli antagonisti si riaccende con toni accesi. Da una parte, Elly Schlein critica le “strumentalizzazioni” che cercano di dipingere certi movimenti come violenti o pericolosi. Dall’altra, Peter Gomez su La7 mette in discussione la differenza tra i giovani di oggi e quelli degli anni Settanta, ricordando i 50 mila che facevano il segno della P38. La polemica si infiamma e i temi restano aperti, senza trovare ancora una risposta netta.

Dal no alle “strumentalizzazioni” di Elly Schlein, a Peter Gomez che su La7 insegna la differenza tra i 50 mila degli anni 70 che facevano tutti il segno della P38 e i pochi pischelli di oggi. Da Concita De Gregorio, “forse per evitare scontri, la prossima volta, potrebbero non lasciarli passare: fermarli prima. Perché, domandiamoci: a chi giova, a chi conviene che un poliziotto sia aggredito?”, a quelli che il vero responsabile è Piantedosi. Fino al ridicolo “contesto”. Un coro così smaccatamente falsificante che si può tralasciare, la “zona grigia” (la procuratrice Lucia Musti) non è solo a Torino. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - La falsificante zona grigia attorno agli antagonisti e una domanda seria al Manifesto

Approfondimenti su Zona Grigia

Sul numero odierno de “Il Tempo” trovano spazio tre approfondimenti.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Zona Grigia

Non siamo in guerra ma non siamo più in pace. Benvenuti nella zona grigia, dove conta la valigettaTra avvertimenti di guerra e tattiche della zona grigia, l’Europa affronta la minaccia russa senza certezze sugli alleati: tra storia, diplomazia e valigette trumpiane, prepararsi al conflitto ... ilfoglio.it