In Italia, la lotta tra le donne più in vista nel mondo MAGA si fa sempre più accesa. Mentre negli Stati Uniti si protestano le politiche sull’Ice, qui da noi le primedonne della womanosphere si confrontano duramente, ognuna con le sue ragioni e i suoi obiettivi. La tensione tra loro rischia di dividere ancora di più un ambiente già polarizzato.

Mentre negli Stati Uniti continuano le proteste contro l’ Ice, nel variegato mondo MAGA si sta consumando una faida tra primedonne, fiere portabandiera della womanosphere. Da una parte c’è l’influencer Candace Owens, famosa in Europa per avere diffuso la teoria secondo cui la première dame Brigitte Macron sarebbe un uomo. Bufala che le è costata una causa di diffamazione da parte del presidente francese e signora. Dall’altra invece c’è la vedova più famosa d’America: Erika Kirk. Donald Trump e Erika Kirk (Ansa). L’attacco di Candace Owens a Erika Kirk. In una puntata del suo podcast su YouTube, Owens ha diffuso un audio in cui Kirk si beava dell’impennata delle vendite del merchandising di Turning Point Usa, l’organizzazione fondata dal marito Charlie. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La faida tra primedonne nel mondo Maga

Approfondimenti su Maga Primedonne

Ultime notizie su Maga Primedonne

