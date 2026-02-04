La diagnosi di tumore? Non una condanna ma il momento per riscoprire la mia passione per la cucina Mi avevano dato 2 mesi di vita sono passati 10 anni

La storia di una donna che ha ricevuto una diagnosi di cancro e ha deciso di non arrendersi. Le avevano dato due mesi di vita, ma sono passati dieci anni. Ora dice che il tumore non è più una condanna, ma il momento di riscoprire le passioni, come la cucina. Parla di come si possa affrontare la malattia con positività e tanta determinazione, e di come la paura, anche se presente, si superi con il coraggio di vivere.

«La parola?cancro? fa paura, è una di quelle di cui faresti volentieri a meno. Ma bisogna affrontare la realtà, con positività e anche con tanta.

