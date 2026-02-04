La Colombia produce più cocaina che mai

La produzione di cocaina in Colombia ha raggiunto livelli record, superando di gran lunga i dati degli anni Novanta. Sono cresciuti sia i campi coltivati che i gruppi criminali coinvolti. La situazione crea tensioni anche nei rapporti tra il governo colombiano e gli Stati Uniti, in particolare con l’amministrazione Trump.

Molta di più anche rispetto agli anni Novanta, con più campi e più gruppi criminali: è un problema anche per i rapporti con Trump Nel loro incontro di martedì alla Casa Bianca, il presidente statunitense Donald Trump e quello colombiano Gustavo Petro hanno parlato anche di narcotraffico. La Colombia è il maggior produttore di cocaina al mondo: dal 2015 la produzione è in continuo aumento, e dal 2022 è raddoppiata. Nel paese non ce n’è mai stata così tanta, molta di più anche rispetto agli anni Novanta, l’epoca in cui i cartelli colombiani erano più potenti. Buona parte del prodotto finale finisce nel mercato statunitense: Trump negli scorsi mesi ha accusato Petro e il governo colombiano di non fare abbastanza per fermare il narcotraffico, il presidente colombiano si è difeso contestando i dati sulla produzione e puntando invece su quelli sui sequestri, a loro volta più alti che mai. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Il video evidenzia le criticità della situazione in Colombia, sottolineando come il paese sia afflitto da problemi di instabilità politica e criminalità legata alla produzione e al traffico di cocaina, associati a una leadership considerata poco stabile.

