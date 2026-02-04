La clamorosa scelta di Lorena ad Affari Tuoi | perde 100mila euro per un consiglio sbagliato

Lorena perde 100mila euro durante una puntata di Affari Tuoi. La sua scelta sbagliata ha fatto il giro dei social, scatenando molte polemiche. La concorrente ha deciso di seguire un consiglio che si è rivelato fatale, e ora tutti si chiedono se si sarebbe potuta salvare. La puntata del 3 febbraio 2026 ha tenuto con il fiato sospeso gli spettatori fino all’ultimo minuto.

Scopri come una decisione al game show Affari Tuoi costata 100mila euro diventa virale e scatena polemiche Quando un gioco può cambiare tutto: la scelta che costa 100mila euro! Nella puntata di Affari Tuoi del 3 febbraio 2026, la tensione sale fin da subito. Lorena, consulente aziendale, si siede al tavolo pronta a inseguire un big premio da capogiro. Alle sue spalle, Maria, il fidanzato Mario, diventa subito protagonista di una dinamica esplosiva di consigli. e di pressioni. Il gioco parte con pacchi eliminati senza grandi sorprese, ma quando restano pochi valori alti in gioco, entra in scena il vero dilemma: annusando l'emozione, Lorena rifiuta subito l'offerta di 35mila euro del "Dottore" e poi anche quella da 20mila.

