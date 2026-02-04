La Cisl denuncia un aumento delle aggressioni sui mezzi di Seta. In due anni, sono stati segnalati 12 episodi di violenza contro i verificatori. La sigla sindacale chiede più controllori a bordo per tutelare il personale. La situazione resta tesa, con verificatori spesso soli a gestire i problemi.

Seta difenda il personale, in due anni si sono verificate 12 aggressioni. Ci vogliono più di due controllori. La Cisl tuona contro la società del trasporto pubblico dopo la brutale violenza ad un accertatore ieri mattina a Scandiano. "La violenza a bordo degli autobus è un fenomeno in crescita e non da oggi. La stessa Seta lo ha messo nero su bianco nel suo bilancio 2024. E allora ci chiediamo perché stamane un controllore sia stato brutalmente aggredito da un maranza senza poter contare su un numero sufficiente di colleghi necessari per poterlo proteggere", chiosa Gaetano Capozza (foto), leader di Fit Cisl a Reggio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Cisl va all'attacco di Seta: "In due anni, 12 episodi di violenza. Almeno tre verificatori a bordo"

