La Chiesa si infuria per il volto della premier che appare in un affresco. La Santa Sede ha deciso di rimuoverlo, chiedendo di eliminarlo dalle pareti di un edificio religioso. La decisione ha suscitato molte reazioni, anche tra gli esperti d’arte, che ricordano come nella storia molti potenti abbiano fatto ritratti indelebili nei luoghi sacri, spesso senza pensarci troppo.

Svolta della Santa Sede: "Via da quell'affresco il volto della premier", titola Repubblica. E vien da sorridere davanti a tanta indignazione, soprattutto pensando a quanto la storia dell'arte sia fatta proprio dai volti di potenti e religiosi che presi dall'ambizione e del tutto indifferenti all'obbligo dell'umiltà, hanno fatto gara nel farsi ritrarre in capolavori che popolano chiese e palazzi ecclesiastici. Così come non è un mistero che sia stata proprio la Chiesa ad accettare discutibili committenze per raccontare con le immagini a un popolo allora analfabeta le sue storie e i suoi Vangeli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La Chiesa si indigna per il sesso degli angeli



La Chiesa si indigna per il sesso degli angeli
Svolta della Santa Sede: Via da quell'affresco il volto della premier, titola Repubblica. E vien da sorridere davanti a tanta indignazione, soprattutto pensando a quanto la storia dell'arte sia ...

