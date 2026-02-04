La batteria che rubava le casseforti degli alberghi | li hanno trovati così

I carabinieri di Cavalese hanno arrestato una banda di tre persone che rubava casseforti negli hotel di Trento. Gli agenti sono intervenuti in modo rapido e li hanno trovati ancora sul posto, impedendo altri furti. La banda, ormai diventata un incubo per gli albergatori, è stata smantellata grazie a questa operazione.

Erano diventati una sorta di spauracchio degli alberghi trentini, complici i furti che hanno messo a segno: la batteria composta da tre persone, però, è stata resa innocua nelle scorse ore, con un blitz tempestivo dei carabinieri del Radiomobile di Cavalese.L'operazioneTutto è cominciato da.

