La baracca simbolo del terremoto del 1908 di Messina sarà restaurata per testimoniare la rinascita siciliana
La vecchia baracca di Messina, simbolo del terremoto del 1908, sarà restaurata. La decisione arriva dalla Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. L’obiettivo è preservare un pezzo di storia e testimoniare la rinascita della città dopo la tragedia.
La baracca simbolo del terremoto del 1908 di Messina sarà restaurata per iniziativa della Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Renato Schifani. Il terremoto di Messina del 1908 causò un numero elevato di vittime, con stime che variano tra le 80.000 e le 120.000 persone nel complesso, tra Sicilia e Calabria. A Messina, che contava circa 140.000 abitanti, morirono intorno alle 80.000 persone, pari a metà della popolazione. La baracca del terremoto di Messina simbolo della rinascita. I lavori per il restauro conservativo della struttura in legno all’Annunziata, realizzata nel 1909 dopo il terremoto che rase la città è diventata simbolo della volontà di rinascita di una comunità messa in ginocchio dalla tragedia. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Terremoto del 1908, la Regione avvia il restauro della baracca simbolo all'Annunziata
La Regione ha dato il via al restauro della baracca simbolo del terremoto del 1908.
Messina ricorda il devastante terremoto del 1908: un dibattito sulla continuità e la trasformazione della città
Il 28 dicembre ricorre il 117° anniversario del terremoto che nel 1908 colpì Messina, causando ingenti danni e perdite umane.
A Messina sarà restaurata la baracca simbolo del terremoto del 1908(ANSA) - MESSINA, 04 FEB - La baracca simbolo del terremoto del 1908 di Messina sarà restaurata per iniziativa della Struttura commissariale per il risanamento, guidata dal presidente della Regione Re ... msn.com
Messina, al via il restauro della baracca del 1909: simbolo della rinascita dopo il terremotoMESSINA - Partono i lavori di restauro conservativo della baracca in legno del 1909, simbolo della ricostruzione di Messina dopo il devastante terremoto ... newsicilia.it
