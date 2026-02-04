La Banda di Sansepolcro chiede aiuto alla città

La Banda di Sansepolcro fa appello alla città per trovare nuovi aiuti. Recentemente, la Società Filarmonica dei Perseveranti ha ricevuto un'importante donazione per comprare due clarinetti nuovi. Questi strumenti entreranno a far parte del patrimonio musicale del gruppo e continueranno a portare il nome di Sansepolcro in giro. La banda ora chiede il sostegno della comunità per poter crescere e mantenere vivo il suo patrimonio musicale.

La Società Filarmonica dei Perseveranti ha, in questi giorni, ricevuto il prezioso contributo di un benefattore per l’acquisto di due clarinetti che entreranno a far parte del patrimonio strumentale del sodalizio musicale che consegna sempre alla Città di Sansepolcro il suo prezioso contributo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Approfondimenti su Sansepolcro Banda Merz chiede aiuto alla Meloni per rifare la Ue Merz si rivolge a Meloni per discutere di una possibile riforma dell’Unione Europea. “Sansepolcro, la sua storia”: al via il ciclo di incontri dedicato alla memoria storica della città È iniziato il ciclo di incontri “Sansepolcro, la sua storia”, un’occasione per esplorare e approfondire la memoria storica della città. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Sansepolcro Banda Sansepolcro, colpo in attacco. I gol di Sane per la salvezzaLa punta arriva dal Fossombrone e può vantare esperienze nel professionismo e anche all’estero. msn.com Erreti Radio. . Intervista a Davide Ciampelli tecnico del Vivi Altotevere Sansepolcro nel dopopartita di Erreti Radio domenica 25 gennaio 2026 - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.