Kouan addio al Cosenza amaro | la società gli chiede di consegnare l’abbigliamento tecnico

Christian Kouan lascia il Cosenza in modo amaro. La società gli ha chichiesto di consegnare l’abbigliamento tecnico, segnando un addio improvviso. Durante l’ultimo giorno di mercato, il calciatore è passato al Benevento, lasciando alle spalle polemiche e retroscena poco piacevoli.

Tempo di lettura: 2 minuti Emergono retroscena poco edificanti sull’addio di Christian Kouan al Cosenza con il calciatore che è approdato al Benevento nell’ultimo giorno di mercato (LEGGI QUI). I rapporti con la società e con lo staff tecnico, a quanto sembrerebbe, si erano già deteriorati da qualche tempo con il calciatore che non era stato convocato per l’ultimo impegno dei silani. Poi è arrivata l’offerta del club giallorosso che ha sbloccato la situazione consentendo all’ivoriano di approdare altrove, ma come riporta tifocosenza.it il finale sarebbe stato a dir poco amaro. All’atto di chiudere ogni rapporto con il calciatore, il club gli avrebbe intimato di lasciare alla società calabrese tutto l’ abbigliamento tecnico mentre in caso contrario avrebbe provveduto a trattenere il costo dall’ultima mensilità della stagione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Nel match di Serie C, l'Innova Volley Cosenza ha conquistato una vittoria netta contro l'Amaro Dhelios, conclusa 3-0.

