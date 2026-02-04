Kossiga l' uomo che ha difeso la democrazia

Il nome di Francesco Cossiga torna a circolare tra i sostenitori di sinistra, che ricordano gli anni di piombo e il suo ruolo da ministro dell’Interno. Alcuni lo vedono come un difensore della democrazia, mentre altri rivisitano quei tempi più complicati. La discussione si riaccende, e il suo nome diventa al centro di confronti tra chi lo ricorda come figura forte e chi invece critico.

Tra i sostenitori di certa sinistra sta emergendo il richiamo a quanto avveniva negli anni di piombo e si sta evocando il fantasma di Francesco Cossiga, in quella fase ministro dell'Interno. Questo per segnare la mano ferma della polizia in quelle manifestazioni che infestavano Roma e altre città italiane specie nella seconda metà degli anni Settanta. C'era da aspettarselo, visto che l'askatasunismo è l'ultima malattia di certo estremismo di sinistra. Ebbene, in un Paese con la memoria corta, non si può buttare strumentalmente nell'agone della memoria una personalità come l'ex presidente della Repubblica e prima ministro dell'Interno Francesco Cossiga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

