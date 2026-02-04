Kon Knueppel sfida i migliori tiratori punti all' All-Star Weekend

Kon Knueppel si prepara a Los Angeles per l’All-Star Weekend. Il giocatore parteciperà alla gara del tiro da tre punti, rappresentando la squadra Charlotte Ho. La competizione si svolgerà tra i migliori tiratori della lega, e Knueppel vuole dimostrare di essere all’altezza. La sua presenza ha già suscitato interesse tra i tifosi e gli appassionati di basket.

Kon Knueppel sarà presente a Los Angeles per l’All-Star Weekend, partecipando alla gara del tiro da tre punti come rappresentante della squadra Charlotte Hornets. L’aggiornamento ufficiale conferma che la scelta non è legata a scambi, ma coincide con l’ingresso dell’azzardo atletico nel celebre evento di metà stagione, dove viene enfatizzata la precisione dall’arco e la capacità di concretizzare in momenti decisivi. Knueppel ha accettato l’invito della NBA per prendere parte alla competizione del tiro da tre punti nell’ambito dell’All-Star Weekend. Secondo quanto riportato da Chris Haynes, l’ingresso non è correlato a nessuna trattativa di mercato, ma rappresenta una conferma della sua presenza tra i tiratori più affidabili della lega. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

