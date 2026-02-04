Juventus | Yildiz rinnova il sogno è Osimhen

La Juventus ha ormai chiuso il mercato, ma i dirigenti continuano a lavorare dietro le quinte. Yildiz ha firmato il rinnovo e ora si concentrano su Osimhen, il grande obiettivo per rafforzare l’attacco nella prossima stagione. La società punta a portare un centravanti di livello, sperando di accontentare Spalletti e rendere più competitivo il reparto offensivo.

Il mercato della Juventus è terminato ma la dirigenza pensa già al futuro. Con il rinnovo di Yildiz ormai ad un passo, i dirigenti lavorano già per mettere a disposizione di Spalletti un grande centravanti per la prossima stagione. Il presente si chiama Kenan Yildiz. Il futuro, forse, Victor Osimhen. In mezzo c’è Dusan Vlahovic, che vuole chiudere in grande stile la sua avventura in bianconero. Come riportato da Tuttosport, l’ultima notizie in arrivo da Torino riguarda Yildiz. Per il nuovo contratto che ne farà una bandiera della Juve manca solo la firma, attesa dopo la sfida con l’Atalanta, ma l’accordo è chiuso.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Juventus Rinnovo Osimhen da sogno! Segna in rovesciata allo scadere e il telecronista... Yildiz da sogno a Bodo: entra e spacca la partita come solo lui sa fare! I giornali lo elogiano, voto altissimo per il 10 della Juventus La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Juventus Rinnovo Argomenti discussi: Yildiz-Juve, tutti i segreti del rinnovo: quando firma, lo stipendio, il mercato intorno a lui; Rinnovo Yildiz, Juventus al lavoro per blindare il '10': cosa manca per la firma, quanto guadagna e la scadenza del nuovo contratto; Yildiz convinto dalla rinascita Juve: svolta sul rinnovo, c’è un solo nodo da sciogliere; Juve, missione doppi rinnovi: le ultime su Yildiz e il futuro di Spalletti. Juventus: Yildiz rinnova, il sogno è OsimhenIl mercato della Juventus è terminato ma la dirigenza pensa già al futuro. Con il rinnovo di Yildiz ormai ad un passo, i dirigenti lavorano già per mettere a di ... sportface.it Svolta Yildiz, il rinnovo Juve è imminente! Come si è arrivati alla mossa decisivaLa firma dopo l’Atalanta, l’annuncio in avvicinamento alla sfida contro l’Inter: Kenan sarà il più pagato dell’intera rosa bianconera ... tuttosport.com Manca poco al rinnovo di Yildiz con la Juve La firma di Kenan Yildiz con la Juventus è sempre più vicina: le parti hanno trovato l'intesa per il nuovo contratto fino al 2030! Mancano solo alcuni dettagli finali prima della firma ufficiale, attesa presto, proba - facebook.com facebook Kenan #Yildiz e la #Juventus ancora insieme La rivelazione del Dir @romeoagresti x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.