Juventus Women ufficiale | risoluzione consensuale per Proulx
La Juventus Women ha lasciato andare Lysianne Proulx. Dopo l’addio di Peyraud-Magnin, il club ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con la portiere canadese. La squadra ora si prepara a rinnovare la propria rosa tra i pali.
Rivoluzione totale tra i pali della Juventus Women. Dopo l’addio di Peyraud-Magnin, il club bianconero ha ufficializzato in questi minuti la separazione da Lysianne Proulx. Non si tratta di una cessione, ma di una risoluzione consensuale del contratto che legava l’estremo difensore canadese alla Vecchia Signora. L’avventura a Torino della classe ’99 si chiude dopo meno di due stagioni: arrivata nell’agosto 2024, Proulx lascia la Juventus con un palmarès invidiabile e 7 presenze ufficiali. Nonostante il ruolo di alternativa, la canadese ha fatto parte del gruppo capace di fare en plein di trofei, portando a casa Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Serie A Women’s Cup. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
