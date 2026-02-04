La Juventus Women ha lasciato andare Lysianne Proulx. Dopo l’addio di Peyraud-Magnin, il club ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con la portiere canadese. La squadra ora si prepara a rinnovare la propria rosa tra i pali.

Rivoluzione totale tra i pali della Juventus Women. Dopo l’addio di Peyraud-Magnin, il club bianconero ha ufficializzato in questi minuti la separazione da Lysianne Proulx. Non si tratta di una cessione, ma di una risoluzione consensuale del contratto che legava l’estremo difensore canadese alla Vecchia Signora. L’avventura a Torino della classe ’99 si chiude dopo meno di due stagioni: arrivata nell’agosto 2024, Proulx lascia la Juventus con un palmarès invidiabile e 7 presenze ufficiali. Nonostante il ruolo di alternativa, la canadese ha fatto parte del gruppo capace di fare en plein di trofei, portando a casa Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Serie A Women’s Cup. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus Women, ufficiale: risoluzione consensuale per Proulx

Approfondimenti su Juventus Women

La Juventus Women ha annunciato ufficialmente di aver risolto il contratto con Lysianne Proulx.

Pontedera annuncia l’addio ufficiale di Tommaso Andolfi, con una risoluzione consensuale del contratto.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Juventus Women

Argomenti discussi: Women | Termina l'avventura di Lysianne Proulx alla Juventus; Mercato Juventus, il colpo finale lo fanno le Women: arriva la nazionale portoghese Ana Capeta; Gianni Infantino difende il Premio FIFA per la Pace assegnato a Donald Trump: Ruolo decisivo nella risoluzione dei conflitti; Juventus Women, risoluzione del contratto con Lysianne Proulx. C'è l'annuncio ufficiale del club bianconero.

Juventus, termina l'avventura di Proulx in bianconero: risolto il contrattoTermina l'avventura di Lysianne Proulx con la Juventus Women. È ufficiale la risoluzione consensuale del contratto che legava la classe 1999. tuttomercatoweb.com

Women | Juve, ufficiale la risoluzione consensuale del contratto di ProulxLa nota pubblicata dal club bianconero riguardante la risoluzione consensuale del contratto di Lysianne Proulx con la Juventus Women L'articolo WOMEN | Juve, ufficiale la risoluzione consensuale del c ... msn.com

Juventus Women Risoluzione del contratto con Lysianne Proulx https://www.juventusnews24.com/juventus-women-risoluzione-lysianne-proulx/ - facebook.com facebook

Ana Capeta è una nuova giocatrice della Juventus Women Benvenuta! juve.it/AnaCapeta x.com