Juventus Schira Spalletti furibondo con Comolli

Nicolò Schira ha svelato che Spalletti è furibondo con la Juventus e con Comolli. Il tecnico toscano non ha nascosto la sua delusione per il mancato acquisto del centravanti che sperava di portare in rosa. La tensione tra allenatore e dirigenza cresce, e il mister non ha esitato a far sentire la sua rabbia.

Nicolò Schira su Youtube ha rivelato un retroscena su Spalletti e l'attuale gestione del mercato bianconero, con il mancato arrivo del centravanti. "Luciano Spalletti è furibondo, stizzito, passatemi il termine, anche un po' incacchiato. Spalletti una cosa aveva chiesto a inizio mercato: un centravanti fisico che però non è arrivato. A Spalletti sarebbe andato bene anche un Duvan Zapata, per fare un esempio"

