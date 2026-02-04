Juventus | partnership con Stanley 1913
In un momento di entusiasmo per la Juventus, il club annuncia una nuova collaborazione con Stanley 1913. La squadra, che ha appena vinto contro il Parma e si mantiene al quarto posto in Serie A, rafforza così il suo rapporto con il mondo del settore, aprendo nuove opportunità fuori dal campo.
In un momento di grande vitalità per il club bianconero, reduce dalla vittoria convincente sul Parma e con la squadra saldamente al quarto posto in Serie A, la Juventus annuncia una nuova partnership strategica che va oltre il rettangolo verde. Il club ha siglato un accordo pluriennale con Stanley 1913, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Approfondimenti su Juventus Partnership
Juventus, ufficiale la partnership con Stanley 1913: nuovo accordo commerciale. Comunicato e dettagli
Juventus e Stanley 1913 annunciano ufficialmente un nuovo accordo commerciale.
Juventus e Stanley 1913: accordo storico tra calcio e lifestyle
La Juventus ha annunciato un accordo con Stanley 1913, un'azienda specializzata nel settore lifestyle.
Punto d’incontro tra sport tradizione e cultura – Stanley 1913 × Juventus #Shorts #TUTTONOTIZIE
Ultime notizie su Juventus Partnership
Juventus, nuova partnership con Stanley 1913: tutti i dettagliNuovo importante accordo per il club bianconero, con l'obiettivo di migliorare l'esperienza dei tifosi e creare una connessione più profonda con i fan. msn.com
Ufficiale: la #Juventus aggiunge un altro sponsor alla sua già folta schiera. Annunciata una partnership pluriennale con #Stanley1913. L'accordo "ha l’obiettivo di migliorare l'esperienza dei tifosi e creare una connessione più profonda tra Club, giocatori e fan" x.com
Juventus buddy Unicredit Nuova partnership per i bianconeri - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.