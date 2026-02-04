La Juventus rafforza la sua seconda squadra con nuovi giocatori internazionali. La Next Gen, che gioca in Serie C, ha completato le operazioni di mercato durante l’inverno, puntando a crescere e confrontarsi con avversari di livello. Mentre la prima squadra si concentra sulla corsa al quarto posto in Serie A, il progetto della squadra under 23 continua a investire in giovani talenti stranieri.

Mentre la prima squadra consolida il quarto posto in Serie A con Spalletti e attende il rientro di Vlahovic, la Juventus guarda avanti con un progetto solido e ambizioso: la Next Gen, la seconda squadra bianconera militante in Serie C Girone B, ha chiuso il mercato invernale con operazioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus Next Gen: rinforzi internazionali

Approfondimenti su Juventus Next Gen

La Juventus lavora per rafforzare la propria linea difensiva, puntando a due nuovi innesti che potrebbero migliorare l'organizzazione e la solidità della squadra.

La Juventus ha messo a segno diversi acquisti per le sue squadre giovanili durante il mercato invernale.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Juventus Next Gen - Forlì 1-0 | Gli Highlights

Ultime notizie su Juventus Next Gen

Argomenti discussi: Juve, arriva il centravanti...Next Gen: il ritorno in bianconero e quella prima squadra già vissuta; Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Pro Vercelli, UFFICIALE: dalla Juventus Next Gen ecco Clemente Perotti; Juventus, ritorno a sorpresa in chiusura di mercato | Nuova avventura in bianconero: ecco il comunicato ufficiale.

Calciomercato Juventus: per la Next Gen si punta il 2004 Luigi Caccavo della LumezzaneLa Juventus guarda al futuro e valuta un possibile innesto offensivo per la Next Gen. Il club bianconero, protagonista di una fase positiva nel girone B di Serie C, sta monitorando con attenzione ... it.blastingnews.com

Juventus Next Gen, ecco Adin Licina: depositato il contratto del talento ex BayernLa Juventus ha depositato il contratto di Adin Licina, giovane trequartista classe 2007 prelevato dal Bayern Monaco. Il tedesco era in scadenza a giugno. tuttomercatoweb.com

Juventus. . Juventus Next Gen return to winning ways, beating Pineto at home: the decisive goal came midway through the first half, scored by Gil Puche - facebook.com facebook

Next Gen | Justin Oboavwoduo è un nuovo giocatore della Juventus juve.it/Oboavwoduo-Nex… x.com