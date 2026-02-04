Juventus Next Gen | rinforzi internazionali

La Juventus rafforza la sua seconda squadra con nuovi giocatori internazionali. La Next Gen, che gioca in Serie C, ha completato le operazioni di mercato durante l’inverno, puntando a crescere e confrontarsi con avversari di livello. Mentre la prima squadra si concentra sulla corsa al quarto posto in Serie A, il progetto della squadra under 23 continua a investire in giovani talenti stranieri.

Mentre la prima squadra consolida il quarto posto in Serie A con Spalletti e attende il rientro di Vlahovic, la Juventus guarda avanti con un progetto solido e ambizioso: la Next Gen, la seconda squadra bianconera militante in Serie C Girone B, ha chiuso il mercato invernale con operazioni L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

