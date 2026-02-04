Juventus Licina | tecnica e talento alla Next Gen

La Juventus ha presentato il suo nuovo talento, Adin Licina, arrivato dalla squadra giovanile. In un’intervista esclusiva a TuttoJuve, il giornalista Nicolas Linner ha parlato delle qualità del giovane calciatore, che si distingue per tecnica e talento. Licina si sta già facendo notare tra i giovani della formazione bianconera, e l’obiettivo è inserirlo presto nel giro della prima squadra.

In esclusiva a TuttoJuve, il giornalista Nicolas Linner ha parlato in esclusiva di Adin Licina, nuovo acquisto della Juventus Next Gen. Definito da molti il “ nuovo Yildiz ”, il giocatore è stato prelevato dal Bayern Monaco ed è stati definito definito dal portale spagnolo Vavel come “uno dei prospetti più eccitanti L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Licina: tecnica e talento alla Next Gen Approfondimenti su Juventus NextGen Juventus Next Gen, ufficiale l’arrivo di Adin Licina La Juventus ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Adin Licina. Adin Licina: il giovane talento ha conquistato la Juventus La Juventus ha messo le mani su Adin Licina, il giovane talento proveniente dal Bayern Monaco. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Adin Licina è atterrato a TorinoNuovo innesto per la #NextGen#Shorts #TUTTONOTIZIE Ultime notizie su Juventus NextGen Argomenti discussi: Duttilità, tecnica sopraffina, stella delle giovanili della Germania: chi è Adin Licina, il talento classe 2007 acquistato dalla Juventus; Oboavwoduo, chi è il nuovo attaccante Juve: cresciuto al City e pronto per la Next Gen; Tutte le news dell'ultimo giorno di calciomercato Juve; Sky - Juventus, preso Justin Oboavwoduo del Manchester City, chi è il talento classe 2006?. Linner (Bild) presenta Licina: Tecnica, dribbling e pericolosità sotto porta, arriverà in prima squadra. Via dal Bayern? Karl e Mike considerati di un livello superioreLicina è un attaccante di talento che può giocare in quasi tutti i ruoli offensivi. La Juventus fa un ottimo colpo. Pensieri e parole di Nicolas Linner, ... tuttojuve.com Juventus, arriva Adin Licina: un nuovo Yildiz in bianconeroLa Juventus piazza un colpo in prospettiva e si assicura nel calciomercato di gennaio uno dei talenti più interessanti del calcio giovanile europeo. I ... thesocialpost.it - , La .. comunica che è attiva la prevendita per la 7^ Giornata di Ritorno del Campionato Serie C Sky Wi-Fi 2025/2026 Juventus Next Gen - Sambenedettese in pro - facebook.com facebook Next Gen | Puczka eletto tra i migliori giocatori di gennaio in Serie C Complimenti David! juve.it/PuczkaPremio x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.