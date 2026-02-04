Juventus i numeri dell’operazione Holm

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Emil Holm nel mercato invernale. Sono stati resi noti i numeri e le cifre dell’operazione, che ha coinvolto una cifra importante. I dettagli dell’affare sono stati pubblicati, mentre i tifosi attendono di vedere come Holm si integrerà nella squadra.

I numeri dell'operazione Holm Tutti i numeri e le cifre pagate per Emil Holm, uno degli acquisti del mercato invernale bianconero. L'esterno svedese si trasferisce alla Juventus in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni più 3 bonus.

