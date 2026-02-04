Juve Yildiz ci prova per Bergamo Mercato | mai trattato Icardi

La Juventus fa sapere che Kenan Yildiz si sta riprendendo dall’infortunio e potrebbe essere convocato per la trasferta di Bergamo. L’attaccante tedesco-turco ha partecipato a parte dell’allenamento di oggi alla Continassa e i medici si sono detti ottimisti, anche se ancora non c’è la certezza della sua presenza in campo. Intanto, il mercato segna niente di nuovo su Icardi, che non è mai stato trattato dai bianconeri. La squadra si prepara alla partita di domani, con l’obiettivo di tornare a vinc

Torino, 4 febbraio 2026 – Il sospiro di sollievo era già arrivato con i primi esami strumentali, ma un altro è giunto dall'allenamento odierno della Juventus alla Continassa: Kenan Yildiz ha lavorato in parte con il gruppo e probabilmente partirà per Bergamo, dove la Juve giocherà il quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta. La Vecchia Signora si appresta a giocare due settimane cruciali nel suo cammino e avere Kenan Yildiz nel motore può fare tutta la differenza di questo mondo, soprattutto con la spinta di un possibile, e vicino, rinnovo contrattuale.

