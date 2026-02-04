La Juventus ha iniziato le trattative per il rinnovo di Weston McKennie. La società ha già archiviato la questione Yildiz e si sta concentrando sul prolungamento del contratto del centrocampista americano, ritenuto ormai un punto fermo nel team di Luciano Spalletti. I contatti sono appena partiti, ma l’obiettivo è blindare il giocatore a lungo termine.

La Juventus mette sul tavolo il dossier Weston McKennie. Con la pratica Yildiz ormai archiviata e pronta per l’annuncio ufficiale, la dirigenza bianconera ha iniziato a muovere i primi passi concreti per blindare il centrocampista texano, considerato oggi un pilastro inamovibile nello scacchiere di Luciano Spalletti. Nonostante la scadenza contrattuale si avvicini, filtra ottimismo dai corridoi della Continassa: il dialogo tra le parti è ufficialmente aperto. La strategia del club è chiara: anticipare l’assalto dei club stranieri. Le prestazioni dominanti di questa stagione, condite da 6 gol e 4 assist in 31 presenze, hanno infatti riacceso l’interesse della Premier League e della Liga, oltre al pressing costante della MLS, pronta a riportare in patria l’idolo statunitense. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, priorità McKennie: contatti avviati per il rinnovo

Approfondimenti su Juventus McKennie

La Juventus accelera sul mercato: Frattesi è un obiettivo concreto e i primi contatti sono stati avviati.

La Juventus sta puntando forte su Weston McKennie.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Weston McKennie – The Most Versatile Player in the World

Ultime notizie su Juventus McKennie

Argomenti discussi: Sulemana è la priorità di mercato del Napoli: dipenderà tutto dal futuro di Lookman; McKennie Juve, ora è lui la priorità: per il rinnovo pronto uno stipendio da top. Il piano; Juventus al lavoro sul rinnovo di McKennie: Spalletti vuole blindarlo; A mercato ultimato la priorità è il rinnovo di McKennie.

La Juventus vuole blindare McKennieChiuso il mercato la Juventus inizia a pensare al futuro del club. Non c'è dubbio che, al momento, i pilastri del club sono tre: Yldiz, Spalletti e McKennie. La dirigenza vuole blindare tutti e tre, ... fantacalcio.it

Juventus, quale futuro per McKennie? Le novità tra rinnovo e addioRinnovo McKennie - Archiviata la sessione di mercato, in casa Juventus si guarda già avanti. Il progetto tecnico poggia oggi su ... fantamaster.it

Il calciomercato invernale è ufficialmente chiuso, ma alla #Juventus la stagione dei rinnovi è appena iniziata. Tre sono le priorità assolute del club: Luciano Spalletti, Kenan Yildiz e Weston McKennie. Per #Spalletti la fretta non è massima: il tecnico attende un - facebook.com facebook

Il rinnovo di #McKennie diventa la priorità in casa #Juventus Pronto uno stipendio da top x.com