Juve mercato giovane | 5 colpi per la Next Gen E Rouhi titolare con Motta va alla Carrarese

La Juventus ha messo a segno cinque acquisti per rinforzare la Next Gen, la squadra dedicata ai giovani. Nel frattempo, Rouhi, che ha già giocato titolare con Motta, passa alla Carrarese in prestito. Il club ha anche deciso di salutare otto giocatori in uscita, seguendo il piano di rafforzamento della seconda squadra. La strategia sembra funzionare: dalla gestione del mercato emergono segnali positivi per il futuro della società.

In una Juve che è cambiata radicalmente negli ultimi anni, la cui squadra mercato è stata appena rivista con l'ingresso di Ottolini, c'è chi continua a operare nel segno della totale continuità per garantire risorse per il futuro. Sulle spalle di Claudio Chiellini, il fratello fratello di Giorgio, regge quel progetto che nelle ultime sessioni ha dato forza economica in assenza di rifornimenti finanziari dalla proprietà: così il punto sul mercato assume ancora più valore in vista della prossima estate soprattutto per le uscite. Il ds della Next Gen però è andato oltre, chiudendo alcuni colpi a effetto di dimensione internazionale e riportando a Vinovo qualche talento pronto al salto definitivo nel calcio che conta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Jonas Rouhi lascia la Juventus e passa in prestito alla Carrarese.

