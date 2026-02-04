Juve il mercato non è chiuso | caccia ai parametri zero tutti i nomi di Comolli
Juve non ha ancora chiuso il mercato. La squadra cerca ancora rinforzi a parametro zero e tiene d'occhio diversi nomi. Sono in corso contatti per Senesi e Celik, ma l'obiettivo principale resta un colpo a Manchester. La società lavora per portare a casa il giocatore giusto prima della fine della sessione di mercato.
Altro che mercato chiuso. In casa Juve si lavora ad alta intensità per continuare a sviluppare il progetto anche in prospettiva, badando a tutte le esigenze tecniche e alle disponibilità economiche. Alla Continassa è cominciata la cernita dei giocatori che possono firmare subito per la prossima stagione, avendo il contratto in scadenza a giugno. Partendo ovviamente da quelli che sono già in casa, da McKennie a Vlahovic: il primo ha raggiunto un'intesa di massima per allungare il soggiorno sotto la Mole, il secondo è atteso nel finale di stagione per eventuali riflessioni. La prima ricerca della Juve è calibrata su un centrale di difesa mancino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
