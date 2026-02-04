Juve ansia per Yildiz | Spalletti studia il debutto lampo di Boga

La Juventus si avvicina al quarto di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta con qualche preoccupazione. I tifosi sono in attesa di notizie sulle condizioni di Kenan Yildiz, che ancora non è sicuro di scendere in campo. Nel frattempo, Spalletti valuta l’ipotesi di un debutto rapido di Boga, cercando soluzioni per compensare eventuali assenze. La squadra si allena senza perdere tempo, sperando di recuperare i giocatori chiave e prepararsi al meglio per la sfida.

La Juventus si prepara al quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta con il fiato sospeso per le condizioni di Kenan Yildiz. Il talento turco, uscito anzitempo nella sfida vinta contro il Parma, sta facendo i conti con un affaticamento muscolare che mette seriamente a rischio la sua presenza per la trasferta di Bergamo. Nella sessione di allenamento odierna alla Continassa, il numero dieci bianconero ha svolto solo lavoro personalizzato, spingendo Luciano Spalletti a valutare soluzioni alternative per non rischiare ricadute. Una situazione di emergenza che coincide, quasi per un segno del destino, con l'approdo a Torino di Jérémie Boga ed Emil Holm, i rinforzi arrivati proprio sul gong del mercato invernale per puntellare la rosa.

