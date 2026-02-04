Juve annuncio sul colpo Tonali | È meraviglioso

La Juventus tiene d’occhio Tonali e, dopo aver sondato il mercato a gennaio, non ha mai nascosto il suo interesse. Ora, il club bianconero sembra deciso a fare sul serio, anche se il centrocampista è stato più volte accostato all’Arsenal. La trattativa potrebbe riaccendersi nelle prossime settimane, mentre i tifosi aspettano con ansia novità ufficiali.

Alla fine del mercato di gennaio si è parlato di Arsenal per il centrocampista ex Milan da tempo ormai nel mirino dei bianconeri La Juve non ha certo smesso di pensare a Tonali. Da Giuntoli a Comolli, l’ex centrocampista del Milan resta nei piani futuri del club bianconero. (AnsaFoto) – Calciomercato.it L’ostacolo all’operazione è ovviamente il Newcastle, club che non ha bisogno di vendere ma che comunque si priverebbe del classe 2000 soltanto dinanzi a un’offerta fuori portata per la Juventus. Parliamo di 80 se non 90100 milioni di euro, cifre da Premier e non da Serie A. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus ha fatto un blitz all’ultimo minuto per Sandro Tonali.

Tuttavia, il trasferimento di Sandro Tonali alla Juventus resta una delle opzioni più interessanti per il mercato estivo bianconero.

Juventus WILL come for Tonali in the SUMMER! Parker CONFIDENT due to our away form!

