Juve a Bergamo col dubbio Yildiz | Spalletti lancia Gatti e ritrova Koopmeiners da ex

La Juventus si prepara a sfidare l’Atalanta giovedì sera al Gewiss Stadium nei quarti di Coppa Italia. Yildiz, che sembrava in dubbio, si è allenato con il gruppo e dovrebbe essere disponibile. Spalletti invece ha deciso di puntare su Gatti e ha ritrovato Koopmeiners, che torna a Bergamo con un passato da ex.

La Juventus si prepara ad affrontare i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, in programma giovedì sera al Gewiss Stadium, potendo contare sul recupero lampo di Kenan Yildiz. Il talento turco, la cui uscita anticipata nel match di Parma aveva fatto scattare l'allarme in casa bianconera, si è regolarmente allenato con il gruppo nella mattinata di mercoledì, dissipando i timori su possibili lesioni muscolari. Nonostante il sospiro di sollievo, Luciano Spalletti sembra orientato verso una gestione conservativa del suo numero dieci: il classe 2005 sarà parte della spedizione in terra orobica, ma la prudenza dello staff medico suggerisce una partenza dalla panchina per preservarlo in vista del delicato posticipo di campionato contro la Lazio.

