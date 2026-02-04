Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto il titolo di Commendatore dal presidente Mattarella. La cerimonia si è svolta al Quirinale, davanti a amici e familiari. Il cantante, che da ragazzo ha iniziato a suonare per strada, ora riceve il riconoscimento per la sua carriera e il contributo alla cultura italiana. La sua storia dimostra come il talento possa portare lontano, anche fino alle alte sfere dello Stato.

Da ragazzo fortunato a uomo titolato, la parabola di Lorenzo Cherubini lo ha condotto fin dentro le sale del Viminale. Jovanotti è stato accolto niente di meno che dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il cantante ha voluto personalmente ringraziare il Capo di Stato dopo aver ricevuto il titolo di Commendatore della Repubblica con “facoltà di fregiarsi delle relative insegne”. E no, non significa che Jova entrerà in politica – non per il momento per lo meno – ma che il rapper di un tempo si è trasformato in una vera autorità nazionale. Jovanotti, da rapper a Commendatore. Il titolo di Commendatore è tra i più alti titoli conferiti dalla Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Jovanotti diventa Commendatore: perché il cantante è stato omaggiato da Mattarella

Approfondimenti su Jovanotti Commendatore

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto oggi la nomina a Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

Jovanotti, il cantante Lorenzo Cherubini, ha incontrato il presidente Sergio Mattarella al Quirinale per ricevere il titolo di Commendatore della Repubblica.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Jovanotti Commendatore

Argomenti discussi: Jovanotti diventa Commendatore della Repubblica, l'incontro con Mattarella: Mi sono commosso pensando a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori; Jovanotti nominato commendatore, l'artista al Quirinale: Sono qui per ringraziare Mattarella; Jovanotti diventa Commendatore della Repubblica: È un grande onore; Jovanotti è diventato commendatore e ringrazia Mattarella con un video sui social.

Jovanotti diventa Commendatore della Repubblica, l'incontro con Mattarella: «Mi sono commosso pensando a quanto ne sarebbero stati felici i miei genitori»Lorenzo Cherubini racconta sui social la visita al Quirinale e l’incontro con Sergio Mattarella per il titolo di Commendatore della Repubblica. Un riconoscimento che lo riporta agli inizi, ai genitori ... vanityfair.it

Jovanotti è commendatore della Repubblica. L’incontro con Mattarella e la visita al Quirinale: Sono feliceÈ stato un brevissimo incontro, una stretta di mano con il presidente al quale ho anche chiesto che doveri comporta la nomina. E lui mi ha risposto di continuare a fare quello che ha fatto finora, h ... msn.com

Jovanotti diventa Commendatore, Meloni un angelo. A voi studio. x.com

Jovanotti diventa Commendatore della Repubblica: «È un grande onore» - facebook.com facebook