Jovanotti diventa Commendatore | perché il cantante è stato omaggiato da Mattarella

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto il titolo di Commendatore dal presidente Mattarella. La cerimonia si è svolta al Quirinale, davanti a amici e familiari. Il cantante, che da ragazzo ha iniziato a suonare per strada, ora riceve il riconoscimento per la sua carriera e il contributo alla cultura italiana. La sua storia dimostra come il talento possa portare lontano, anche fino alle alte sfere dello Stato.

Da ragazzo fortunato a uomo titolato, la parabola di Lorenzo Cherubini lo ha condotto fin dentro le sale del Viminale. Jovanotti è stato accolto niente di meno che dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il cantante ha voluto personalmente ringraziare il Capo di Stato dopo aver ricevuto il titolo di Commendatore della Repubblica con “facoltà di fregiarsi delle relative insegne”. E no, non significa che Jova entrerà in politica – non per il momento per lo meno – ma che il rapper di un tempo si è trasformato in una vera autorità nazionale. Jovanotti, da rapper a Commendatore. Il titolo di Commendatore è tra i più alti titoli conferiti dalla Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Dilei.it

Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, ha ricevuto oggi la nomina a Commendatore della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella.

