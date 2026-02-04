Joe Hendry trionfa conquistando il titolo NXT

Joe Hendry ha conquistato il titolo NXT in una serata di grande emozione. L’atleta ha battuto gli avversari e si è preso il trono, portando a casa la cintura di campione. La vittoria arriva in un momento di cambiamenti per NXT, che sta attraversando una fase di trasformazione con Oba Femi sempre più presente nei palchi principali.

L'evoluzione recente di NXT è stata influenzata dall'ascesa di Oba Femi verso i palchi principali, un movimento che ha richiesto una ridefinizione delle gerarchie interne. In risposta, è stato proclamato un match con sette contendenti per indicare il nuovo volto del brand, evento disputato il 3 febbraio nel Performance Center. L'attenzione era centrata sulla dinamica tra talenti emergenti e veterani, dentro un contesto di continui cambi di scenario e collaborazioni interne al circuito WWE. La contesa ha coinvolto Ricky Saints, Shiloh Hill, Sean Legacy, Jackson Drake, Dion Lennox, Keanu Carver e Joe Hendry.

