Jim Jarmusch un Leone d’oro a Cinefo’

Questa sera alle 20.30 al Garibaldi, il cineforum Cinefo’ presenta “Mather Mother Sister Brother” di Jim Jarmusch, il regista che ha vinto il Leone d’oro a Venezia. Sul grande schermo ci saranno Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling e Tom Waits. Un’occasione per vedere un film di un autore di fama internazionale, in un appuntamento che richiama appassionati e curiosi.

Oggi allle 20.30 Garibaldi con Cinefo’, il cineforum del mercoledì a cura di Carlo Pellegrini c’è Mather Mother Sister Brother di Jim Jarmusch, del Leone d’oro, al Festival di Venezia, con Cate Blanchett (foto), Adam Driver, Charlotte Rampling e Tom Waits. Tre storie che raccontano le relazioni tra figli adulti, i loro genitori piuttosto distanti e tra fratelli, ambientate nel Nord-Est degli Stati Uniti, a Dublino e Parigi. Una serie di ritratti intimi, realizzati senza giudizio, in cui la commedia è attraversata da sottili momenti di malinconia. Sempre a Il Garibaldi, alle 17.30 in lingua originale Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, con Leonardo DiCaprio, Sean Penn e Benicio Del Toro e ben 13 nomination agli Oscar. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Festival del cinema di Venezia 2025, Leone d’oro a Jim JarmuschA sorpresa vince Father Mother Sister Brother: un premio che sembra più alla carriera che al film. Non poteva mancare il riconoscimento allo struggente The voice of Hind Rajab. Coppa Volpi a Toni ... panorama.it

Leone d'oro a Jim Jarmusch, 'solo' argento per la Voce di Gaza ma Venezia è con la PalestinaLIDO DI VENEZIA - La voce della piccola Hind non vince il Leone d'oro, ma si impossessa della cerimonia conclusiva di Venezia82. Il pubblico (dopo il record dei 24 minuti di applausi alla prima) ... ilgazzettino.it

Il prossimo appuntamento con ROCK, il cineforum con dibattito, è qui FATHER MOTHER SISTER BROTHER Giovedì 5 febbraio ore 18.00 e 20.30 di Jim Jarmusch - USA, Irlanda, Francia, 2025 - 110 min con Cate Blanchett, Adam Driver, Charlotte Rampling, - facebook.com facebook