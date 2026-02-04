Jilenia Musella uccisa a Napoli fermato il fratello Ha confessato l' omicidio

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Jilenia Musella, uccisa a Napoli. L’uomo, 28 anni, ha confessato di aver commesso l’omicidio durante le indagini avviate dopo il tragico episodio di Ponticelli. La vittima aveva 22 anni e il dramma si è consumato martedì 3 febbraio.

Le indagini sul drammatico episodio di Ponticelli hanno portato all’arresto di Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, 22 anni, uccisa martedì 3 febbraio. La procura di Napoli ha disposto il fermo per omicidio volontario dopo che gli investigatori hanno identificato il giovane come il principale sospettato dell’aggressione mortale. Il fermo è scattato nella mattinata di mercoledì, al termine di un’intensa attività investigativa della squadra mobile, che aveva cercato il sospettato fin dalla sera precedente. Il 28enne si è consegnato alla Polizia e ha confessato di aver colpito la sorella alle spalle con un coltello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Jilenia Musella uccisa a Napoli, fermato il fratello. "Ha confessato l'omicidio" Approfondimenti su Jilenia Musella Na Jilenia Musella uccisa a Napoli, fermato il fratello La polizia di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jilenia Musella, trovata morta con una ferita alla schiena. Ylenia Musella uccisa a Napoli, il fratello ha confessato l'omicidio Ylenia Musella è stata uccisa a Napoli. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Omicidio Ylenia Musella, il fratello ha confessato l'omicidio: «Sì, sono stato io» Ultime notizie su Jilenia Musella Na Argomenti discussi: Jlenia Musella, uccisa a 22 anni con una coltellata alla schiena: il fratello ha confessato; Napoli, Jlenia Musella uccisa con una coltellata alla schiena: arrestato il fratello; Ragazza uccisa a Napoli: Jlenia Musella, 22 anni, assassinata con una coltellata alla schiena. Arrestato il fratello; Ylenia Musella uccisa a 22 anni: accoltellata in strada. Ricercato il fratello. Jilenia Musella uccisa a Napoli, fermato il fratelloAl 28enne, chiuso nel carcere partenopeo di Secondigliano, la Polizia di Stato ha notificato un provvedimento di fermo emesso dalla Procura di Napoli per omicidio volontario ... ilgiornale.it Ylenia Musella, uccisa a coltellate in strada a Napoli: arrestato il fratello GiuseppeSi è consegnato alla Polizia di Stato alla quale ha confessato di essere stato lui a uccidere la sorella, Giuseppe Musella, il 28enne ... msn.com La squadra mobile di Napoli ha arrestato da poco Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere di Secondigliano, la polizia di stato ha notificato un provvediment - facebook.com facebook Napoli, colpita alla schiena con una lama da cucina: morta la 22enne Ilenia Musella | In fuga il fratello, è caccia all'uomo #napoli x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.