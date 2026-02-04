Pierino Gros, ex campione di sci, si trova ai Giochi Olimpici come spettatore. A 71 anni, dopo una carriera ricca di successi, questa è la sua prima olimpiade da pensionato. È felice di vedere la neve e tifare per gli azzurri, mentre commenta con entusiasmo le gare di oggi.

Il ciuffo più al vento del Circo Bianco, tuttora, a 71 anni, Pierino Gros è il più giovane vincitore in Coppa, trofeo generale e di gigante nel 1974, oro a Innsbruck 1976, 3 sigilli mondiali, commentatore Tv, nonno ed ora. È la sua prima olimpiade da pensionato! «Felicissimo, tiferò azzurri e andrò a sciare in giro, la neve è arrivata!». Però il tedoforo lo avrebbe fatto: a Torino 2006 la sua corsa, con il braccio alzato a salutare tutti, fu commovente. «Bellissimi ricordi. Oggi dicono che sono polemico: chiariamo. Ricevo un whatsapp a settembre, faccio una controproposta. Silenzio fino a metà gennaio quando, sempre via whatsapp, vengo reinvitato come tedoforo a Torino, con poche ore di preavviso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Jet azzurri forti ma non sono la valanga"

