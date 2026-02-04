Jennifer Garner morse l’orecchio di un collega durante una scena di lotta | Come Mike Tyson!
Jennifer Garner ha davvero morso l’orecchio di un collega durante una scena di lotta nel film The Kingdom. La star di Elektra ha ammesso di aver ferito un partner di scena, paragonando l’incidente a Mike Tyson. È successo sul set, mentre giravano una scena di combattimento, e Garner si è lasciata prendere dall’azione, senza rendersi conto del danno reale.
La star di Elektra ha confessato di aver ferito realmente un partner di scena durante una sequenza di combattimento nel film The Kingdom. Nel corso di un evento organizzato per la stampa in occasione della presentazione della seconda stagione, è stata mostrata una clip della serie tv L'ultima cosa che ti ho detto, con protagonista Jennifer Garner. La clip mostra un uomo in uniforme che bussa alla porta del personaggio di Garner. Si tratta dello stuntman Sala Baker, che bussa alla porta di Hannah (Jennifer Garner), la quale fugge dall'abitazione e con la quale scoppia una vera e propria collutazione nella cucina. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
