Jellyfin è la migliore alternativa a plex e ora arriva su più televisori

Jellyfin arriva su più televisori, tra cui i Samsung Tizen TV. Ora gli utenti possono installarla facilmente e sfruttare questa alternativa a Plex. L’installazione è semplice, anche se ci sono alcune limitazioni geografiche da tenere a mente. Rispetto ad altri servizi, Jellyfin si distingue per la sua natura open source, ma ha ancora qualche limite rispetto alle funzioni più avanzate di Plex.

Questo intervento esamina l’arrivo di Jellyfin su Samsung Tizen TV, analizzando disponibilità, requisiti, limitazioni geografiche e differenze rispetto ad altre soluzioni di streaming locale. L’introduzione dell’app avviene su modelli recenti dotati di Tizen 6.0 o superiore, senza estendersi ai dispositivi più datati. jellyfin su samsung tizen tv: disponibilità e modelli compatibili. la disponibilità di Jellyfin su Tizen è ufficiale solo per una selezione di modelli Samsung recenti. l’app è accessibile tramite il store ufficiale di Tizen su alcune smart tv, ma non tutti i dispositivi rispondono ai requisiti minimi. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Jellyfin è la migliore alternativa a plex e ora arriva su più televisori Approfondimenti su Jellyfin Plex Plex non è più gratis per lo streaming da remoto dai client TV, arriva un abbonamento mensile Ora su Google Maps è possibile lasciare recensioni sotto pseudonimo. È la scelta migliore? La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Jellyfin Plex Argomenti discussi: 7 modi alternativi di usare il computer vecchio.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.