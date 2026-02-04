Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi su minori, è stato trovato morto nel suo cella a New York nel 2019. Le immagini pubblicate dal sito

Il sito "Tmz" pubblica immagini scioccanti di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali su minori, trovato morto il 10 agosto 2019 nella sua cella al Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Nelle foto, Epstein è a torso nudo, con i pantaloni arancioni dei detenuti, mentre la mandibola è legata per mantenere la bocca chiusa post mortem. In un’immagine inquietante, una persona con guanti chirurgici preme con forza sul petto del finanziere, come in un disperato tentativo di rianimarlo. Come è morto Jeffrey Epstein Altre foto mostrano una striscia di stoffa arancione, probabilmente ricavata dalle lenzuola della cella, appoggiata alla barra del letto: l’oggetto usato per il gesto estremo che ha segnato la fine di una vicenda già avvolta dal mistero. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Jeffrey Epstein, come è morto l'uomo che teneva in scacco molti potenti: le foto in cella del cadavere a torso nudo e la teoria dell'omicidio

Una teoria del complotto collega “Eyes Wide Shut” a Jeffrey Epstein, alimentata da misteri e coincidenze.

Quem foi Jeffrey Epstein, morto e condenado por exploração sexual

Argomenti discussi: Epstein Files, come ne esce Trump secondo il New York Times; Epstein files, i documenti segreti che scuotono il potere; Epstein, quei legami russi del finanziere e le donne usate come trappole. L'ombra di manovre dei Servizi segreti; Epstein files, in breve. Storia di uno scandalo e di una clamorosa violazione della privacy (di M. Tonti).

