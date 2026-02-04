Jeffrey Epstein come è morto l' uomo che teneva in scacco molti potenti | le foto in cella del cadavere a torso nudo e la teoria dell' omicidio
Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi su minori, è stato trovato morto nel suo cella a New York nel 2019. Le immagini pubblicate dal sito
Il sito "Tmz" pubblica immagini scioccanti di Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di abusi sessuali su minori, trovato morto il 10 agosto 2019 nella sua cella al Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Nelle foto, Epstein è a torso nudo, con i pantaloni arancioni dei detenuti, mentre la mandibola è legata per mantenere la bocca chiusa post mortem. In un’immagine inquietante, una persona con guanti chirurgici preme con forza sul petto del finanziere, come in un disperato tentativo di rianimarlo. Come è morto Jeffrey Epstein Altre foto mostrano una striscia di stoffa arancione, probabilmente ricavata dalle lenzuola della cella, appoggiata alla barra del letto: l’oggetto usato per il gesto estremo che ha segnato la fine di una vicenda già avvolta dal mistero. 🔗 Leggi su Leggo.it
