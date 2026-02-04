Jannik Sinner la mazzata di Auger-Aliassime | Stiamo parlando di Djokovic

Da liberoquotidiano.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner si scontra con Felix Auger-Aliassime in un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Durante l’Australian Open, l’ottavo del mondo ha dovuto fermarsi a causa di un crampo contro Nuno Borges, mentre commentatori e tifosi aspettano di vedere come il canadese reagirà dopo il ritiro forzato. La partita riprenderà presto, ma l’atmosfera resta tesa e l’attenzione è tutta su cosa succederà nei prossimi incontri.

Felix Auger-Aliassime, numero 8 del mondo, è pronto a ripartire dopo il ritiro per crampi al primo turno dell’Australian Open 2026 contro Nuno Borges. Il canadese esordirà al secondo turno dell’Open Occitanie 2026(ATP 250 indoor a Montpellier), difendendo il titolo conquistato l’anno precedente. Il suo avversario sarà il vincitore tra Hamad Medjedovic e Stan Wawrinka.In conferenza stampa, riportata da ‘Midi Libre’, Felix ha rassicurato sulle sue condizioni: “Sono al 100% da quando sono tornato a casa, mi sono allenato bene. Da quando sono arrivato qui, tutto è andato per il meglio, spero che continui così. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

jannik sinner la mazzata di auger aliassime stiamo parlando di djokovic

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la mazzata di Auger-Aliassime: "Stiamo parlando di Djokovic..."

Approfondimenti su Jannik Sinner

Jannik Sinner all’ultimo test prima degli Australian Open. La sfida con Auger-Aliassime

Jannik Sinner si prepara per l’ultimo test prima degli Australian Open 2026, affrontando la sfida con Felix Auger-Aliassime.

Auger-Aliassime parla di Jannik Sinner come di un alieno: “Mi piacerebbe fare come fa lui”

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Novak Djokovic v Jannik Sinner Preview | Australian Open 2026 Semifinal

Video Novak Djokovic v Jannik Sinner Preview | Australian Open 2026 Semifinal

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Mazzata Sinner a Melbourne, c’entra ancora il caldo: distrutto in diretta; Come peggiora il ranking di Sinner dopo gli Australian Open: quanto si allontana il numero 1; Sinner lontanissimo da Alcaraz, il numero 1 ora è un miraggio: come cambia la classifica dopo l’Australian Open; Sinner nei guai, lo hanno praticamente fatto fuori: Alcaraz vince ancora.

jannik sinner la mazzataCome peggiora il ranking di Sinner dopo gli Australian Open: quanto si allontana il numero 1La finalissima per il titolo tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic metterà un punto anche ai primi calcoli della stagione: in caso di vittoria, lo spagnolo può allungare la falcata in vetta alla ... fanpage.it

Sinner in crisi, ma non con Laila: le voci di rottura con la fidanzata e il doppio indizioSinner in crisi, ma non con Laila: le voci di rottura con la fidanzata che lo aveva snobbato durante gli Australian Open e il doppio indizio sui social. sport.virgilio.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.