Jannik Sinner si scontra con Felix Auger-Aliassime in un episodio che ha lasciato tutti senza parole. Durante l’Australian Open, l’ottavo del mondo ha dovuto fermarsi a causa di un crampo contro Nuno Borges, mentre commentatori e tifosi aspettano di vedere come il canadese reagirà dopo il ritiro forzato. La partita riprenderà presto, ma l’atmosfera resta tesa e l’attenzione è tutta su cosa succederà nei prossimi incontri.

Felix Auger-Aliassime, numero 8 del mondo, è pronto a ripartire dopo il ritiro per crampi al primo turno dell’Australian Open 2026 contro Nuno Borges. Il canadese esordirà al secondo turno dell’Open Occitanie 2026(ATP 250 indoor a Montpellier), difendendo il titolo conquistato l’anno precedente. Il suo avversario sarà il vincitore tra Hamad Medjedovic e Stan Wawrinka.In conferenza stampa, riportata da ‘Midi Libre’, Felix ha rassicurato sulle sue condizioni: “Sono al 100% da quando sono tornato a casa, mi sono allenato bene. Da quando sono arrivato qui, tutto è andato per il meglio, spero che continui così. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la mazzata di Auger-Aliassime: "Stiamo parlando di Djokovic..."

Approfondimenti su Jannik Sinner

Jannik Sinner si prepara per l’ultimo test prima degli Australian Open 2026, affrontando la sfida con Felix Auger-Aliassime.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Novak Djokovic v Jannik Sinner Preview | Australian Open 2026 Semifinal

Ultime notizie su Jannik Sinner

Argomenti discussi: Mazzata Sinner a Melbourne, c’entra ancora il caldo: distrutto in diretta; Come peggiora il ranking di Sinner dopo gli Australian Open: quanto si allontana il numero 1; Sinner lontanissimo da Alcaraz, il numero 1 ora è un miraggio: come cambia la classifica dopo l’Australian Open; Sinner nei guai, lo hanno praticamente fatto fuori: Alcaraz vince ancora.

Come peggiora il ranking di Sinner dopo gli Australian Open: quanto si allontana il numero 1La finalissima per il titolo tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic metterà un punto anche ai primi calcoli della stagione: in caso di vittoria, lo spagnolo può allungare la falcata in vetta alla ... fanpage.it

Sinner in crisi, ma non con Laila: le voci di rottura con la fidanzata e il doppio indizioSinner in crisi, ma non con Laila: le voci di rottura con la fidanzata che lo aveva snobbato durante gli Australian Open e il doppio indizio sui social. sport.virgilio.it

Jannik Sinner avrebbe dovuto utilizzare la nuova racchetta agli Australian Open, ma non lo ha fatto preferendo utilizzare il suo consueto attrezzo. La casa produttrice ha spiegato con un post perché non lo ha fatto: https://fanpa.ge/cMcY2 - facebook.com facebook

Simpatico siparietto alla trasmissione 'La Domenica Sportiva' tra Adriano Panatta e l'allenatore della Juventus, Luciano Spalletti L'ex tennista ha espresso vicinanza all'allenatore per la sconfitta di Jannik Sinner in semifinale dell'Australian Open. Spalletti, inf x.com