Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo Uomini e Donne | Esperienza unica sono felice e fiero

Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo aver lasciato Uomini e Donne. Dopo aver deciso di non tornare più, l’ex concorrente si dice felice e fiero dell’esperienza vissuta nel programma. Nei mesi scorsi, aveva corteggiato Cristiana Anania, ma lei lo aveva eliminato. Poi, contattato da Sara Guadenzi, aveva deciso di tornare in studio per conoscerla meglio. Ora, Bakkour si prende una pausa e guarda avanti, senza rimpianti.

Jakub Bakkour ha deciso di non tornare a Uomini e Donne, cosa ha detto dopo essersi eliminato. Jakub Bakkour nei mesi scorsi era approdato a Uomini e Donne per corteggiare Cristiana Anania, quando quest’ultima lo ha eliminato lui contattato da Sara Guadenzi ha deciso di tornare in studio per conoscerla. Storia Ig di Jakub Bakkour (Screen Ig stories @jakubbakkour) Il loro percorso è andato avanti per settimane, all’inizio le cose stavano andando bene poi hanno preso una brutta piega. Tanti gli alti e bassi tra loro, alla fine lui ha deciso di mettere fine al suo percorso di conoscenza con la tronista.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Approfondimenti su Jakub Bakkour

Jakub Bakkour, noto per la sua presenza a Uomini e Donne, sta attirando l’attenzione del pubblico e dei media.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Jakub Bakkour

Argomenti discussi: Uomini e Donne, Jakub rompe il silenzio sui social dopo l'addio al programma: Credo sia giusto che parli io!; Uomini e Donne, Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo aver lasciato il trono di Sara Gaudenzi: Ora parlo io; Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo l'addio al trono di Sara Gaudenzi/ La verità dell'ex Uomini e; Uomini e Donne, Jakub rompe il silenzio: la verità sull’addio.

Jakub Bakkour rompe il silenzio dopo l’addio al trono di Sara Gaudenzi/ La verità dell’ex Uomini e DonneJakub Bakkour rompe il silenzio dopo l'addio al trono di Sara Gaudenzi: le parole dell'ex Uomini e Donne. ilsussidiario.net

Uomini e Donne, Jakub rompe il silenzio sui social dopo l'addio al programma: Credo sia giusto che parli io!Jakub Bakkour torna sui social per chiarire la sua posizione dopo aver lasciato il trono di Sara Gaudenzi: ecco cosa ha dichiarato l'ex corteggiatore di Uomini e Donne. msn.com

«Se state a posto con voi stessi e vi guardate allo specchio grati e con gli occhi fieri del vostro piccolo Io, allora non state sbagliando. Poi gli altri che si diano le spiegazioni, o si raccontino ciò che più aiuta ad alleviare il loro malessere. » Jakub Bakkour ha sce facebook